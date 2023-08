Atomic Heart : le premier DLC

Publié le Jeudi 3 août 2023 à 11:00:00 par Romain Cappelletti

Le frigo sexuel n'en a pas fini avec vous

Atomic Heart a scotché plus d'un joueur et à fait grand bruit lors de sa sortie en février 2023. Jusqu'à se payer le luxe de me voler mon anniversaire. Et pour cause : avec son tout premier jeu, le studio de développement russe Mundfish a sorti un jeu d'une qualité comparable à du triple A. Ce qui est un réel exploit.Pour rappel, Atomic Heart est un jeu d'action aventure en vue à la première personne.Dans un contexte post-apocalyptique, l'URSS a prospéré grâce au développement de robots, mais ces derniers se rebellent soudainement.Avec son nouvau DLC, Annihilation Instinct, Atomic Heat vous replonge dans l'aventure : piégé dans le complexe Mendeleev par Nora, l'intelligence artificielle qui en a après vos fesses (littéralement), vous devrez vous battre contre les ordres de machines pour trouver un moyen de vous échapper, et peut-être de mettre fin au problème Nora une bonne fois pour toutes.Atomic Heart Annihilation Instinct est déjà disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Xcloud et PC.