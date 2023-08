Fashion Dreamer : une date de sortie en occident

Publié le Vendredi 4 août 2023 à 09:30:00 par Romain Cappelletti

La mode attend Novembre

Fashion Dreamer est un jeu de mode exclusif à la nintendo Switch.Bienvenue dans une ville où la mode est reine. Etudiez les tendances et créez votre propre marque pour devenir une véritable icone de la mode. Et exposez vos création dans les Cocons.Le jeu promet plus de 1400 articles à collectionner et à personnaliser pour exprimer votre style.Vous pourrez bien entendu vous connecter en ligne pour visiter les expositions de vos amis, et présenter vos créations au monde entier.Fashion Dreamer sortira le 3 novembre 2023 en Europe, exclusivement sur Switch.