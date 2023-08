Tiny Thor dispo sur Switch

Publié le Vendredi 4 août 2023 à 10:00:00 par Romain Cappelletti

Petit Dieu, gros marteau

Tiny Thor, la version moins musclée et plus mimi du Thor que l'on connait bien, est disponible sur Switch.Dans ce jeu d'action et de plateformes, incarnez le dieu du tonnerre en version de poche et affrontez des créatures mythiques tirées des légendes Nordiques comme le kraken ou Loki.Votre marteau ne vous servira pas qu'à briser des crânes et des rotules, et vous sera bien utile pour résoudre certaines énigmes.Déjà disponible depuis le 5 juin 2023 sur PC, Tiny Thor est enfin arrivé sur Nintendo Switch.