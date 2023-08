- Flutter Away est sorti

Publié le Vendredi 4 août 2023 à 10:45:00 par Romain Cappelletti

CAPY - BARA

Flutter Away vous embarque pour une balade tranquille, armé seulement de votre appareil photo, explorer la forêt tropicale à votre rythme dans une ambiance relaxante et décontractée.Au diable vos malheurs quotidiens ! Flutter Away promet une réelle évasion, loin du stress, loin de la violence, et loin de tout en fait.Une sorte de Pokémon Snap dans la forêt tropicale, pour vous émerveiller depuis chez vous sans courir le risque de vous faire sélectionner par la nature.Flutter Away est déjà disponible sur Steam et Nintendo Switch.Vous pouvez aussi essayer la démo