- Ça y est : Baldur's Gate 3 est sorti

Publié le Vendredi 4 août 2023 à 11:00:00 par Romain Cappelletti

C'est l'heure de poser vos congés

100Go, c'est le poids du téléchargement de Baldur's Gate III, enfin sorti officiellement sur PC après près de trois ans d'accès anticipé. Le jeu promet d'être lourd, dans tous les sens du terme, alors il est fortement conseillé aux joueurs de faire de la place sur leur disque dur, et d'installer le jeu sur SSD.Notez que le service de Cloud GeForce Now pourrait être une bonne option pour les joueurs disposant d'une connexion suffisante. Ce service vous permet de lancer le jeu sur une machine virtuelle gérée par les serveurs Nvidia, qui le rediffuse sur votre écran. Pas de téléchargement, ni d'installation donc.Baldur's Gate se déroule dans l'univers de Donjons & Dragons.Choisissez parmi les 12 classes et les 11 races du Manuel des joueurs de D&D et créez votre propre héros, ou jouez en tant que personnage Origine avec son histoire. Vous pouvez aussi réveiller le Mal qui sommeille en vous en incarnant Sombres pulsions, un personnage Origine entièrement personnalisable, doté de mécanismes et d'une histoire uniques. Quel que soit votre choix, partez à l'aventure, ramassez des trésors, combattez vos ennemis et nouez des relations amoureuses dans les Royaumes Oubliés et au-delà.Bref une pépite pour les rôlistes, mais sans aucun doutes pour tous les fans de RPG aussi.Baldur's Gate III est déjà disponible sur PC, et le sera sur PS5 à partir du 5 septembre 2023.Pour ce qui est des autres supports, on attend impatiemment les informations.