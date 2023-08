- Lost Eidolons : un nouveau RPG tactique

Publié le Vendredi 4 août 2023 à 11:15:00 par Romain Cappelletti

C'est comme Fire Emblem mais en beau

Lost Eidolons est un RPG tactique au tour par tour indépendant, édité et développé par Ocean Drive Studio.Lost Eidolons vous propose un voyage mettant en scène plusieurs personnages, chacun disposant de ses compétences, spécificités et de sa propre histoire.Vous devrez prendre des décisions stratégiques, et vous adapter aux différents environnements qui forment les champs de bataille.Eden, un simple mercenaire, se voit forcé de prendre les commande d'un groupe rebelle alors que son village natal est attaqué par les forces de l'armée impériale. Maintenant impliqué dans la guerre, Eden devra se faire des alliés puissants pour avoir une chance de l'emporter.Lost Eidolons sera disponible sur PS5 et Xbox Series à compter du 24 août 2023.