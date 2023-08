- 30 Birds, un jeu signé Arte

Publié le Vendredi 4 août 2023 à 11:45:00 par Romain Cappelletti

Il faut aimer le style

A l'occasion du festival Tiny Teams qui a démarqué le 03 août 2023, on a pu découvrir 30 Birds, un jeu édité par Arte et développé par RAM RAM GAMES et Business Goose.Dans 30 Birds, vous incarnez la jeune Zig dans sa quête, explorez Lantern City et tentez de retrouver la déesse Simurgh, créatrice des lanternes, après sa disparition soudaine. Mais avant cela, il faudra rassembler ses trente oiseaux, éparpillés aux multiples recoins de cet univers.Les décors sont tous dessinés à la main, et chaque lieu est inspiré de miniatures persianes. De quoi se cultiver tout en s'amusant !30 Birds sera disponible en 2024, mais sa démo est déjà téléchargeable sur Steam