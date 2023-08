Graviator : démo disponible

Publié le Lundi 7 août 2023 à 09:30:00 par Romain Cappelletti

Le football de l'espace

Graviator est un jeu d'équipe en arène dans lequel vous controllez un vaisseau spatial et devez envoyer la balle dans les buts adverses.La gravité ne fait pas effet dans l'arène, vous devrez donc apprendre à bien gérer l'inertie de de la balle, mais aussi les mouvements de votre vaisseau.Graviator propose plusieurs modes de jeux, notamment un mode classique, dans lequel vous devrez pousser la balle dans les cages de l'adversaire, mais aussi un mode dans lequel vous devrez utiliser la balle pour détruire des météorites et marquer le plus de points possible dans le temps imparti !La sortie de Graviator est prévue pour le 31 août 2023 sur PC via Steam , et vous pouvez déjà tester le jeu via la démo gratuite.