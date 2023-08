Gran Tourismo : une grosse mise à jour est là

Publié le Lundi 7 août 2023 à 10:15:00 par Romain Cappelletti

V10 ou V12 ? Le grand débat

Pour célébrer la sortie prochaine du film Gran Tourismo, au cinéma le 9 août, une nouvelle mise à jour de Gran Tourismo 7 sera disponible aujourd'hui, le 7 août 2023.Au menu : de nouvelles voitures, 3 menus supplémentaires au GT café, mais aussi un nouvel environnement Scapes et de nouvelles campagnes dédiées aux GT World Series.On invite les joueurs PS4 et PS5 à profiter de l'évènement, et on leur souhaite bon jeu !