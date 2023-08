Redécouvrez les origines des Tortues Ninja

Publié le Lundi 7 août 2023 à 10:00:00 par Romain Cappelletti

Souvenirs, souvenirs

A l'occasion de la sortie prochaine du prochain film Ninja Turtles : Teenage Years, la chaîne youtube de Paramount Pictures a mis en ligne une vidéo qui résume les origines et la génèses de la franchise Tortues Ninja.Ninja Turtles : Teenage Years est un film d'animation familial qui retrace l'origine, la jeunesse et le début des tortues ninja et de le maître, le rat Splinter.Le film sera disponible en salles à partir du 9 août prochain, très bientôt donc !