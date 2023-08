Robin Hood Sherwood Builders : une démo bientôt disponible

Publié le Lundi 7 août 2023 à 10:30:00 par Romain Cappelletti

Voler aux riches pour donner à nous

Robin Hood - Sherwood Builders est un jeu d'action-aventure qui mêle des éléments de RPG et de construction.Vous devrez vous battre et voler aux plus riches pour faire grandir et prospérer votre camp de bandits (donner aux pauvres ? C'est nous les pauvres...).Robin Hood promet un monde ouvert avec de nombreuses activités, malheureusement, aucun mode multijoueur n'est prévu pour le moment.Le jeu s'offre une démo gratuite dans laquelle vous pourrez expérimenter toutes les mécaniques du jeu avant sa sortie.Intitulée Bandit's Trail, cette démo sera disponible sur Steam à compter du 9 août 2023.