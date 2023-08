- Le retour de Goldorak

Publié le Mardi 8 août 2023 à 09:30:00 par Romain Cappelletti

Honte à moi, je n'ai jamais vu un épisode

A l'occasion du festival AkibaDaisuki à Tokyo, un trailer annonçant une nouvelle série animée Goldorak a été dévoilé.Intitulée Goldorak U, cette série d'animation paraîtra en 2024, et s'offre un casting de luxe.En effet, la réalisation sera assurée par Mitsuo Fukuda (Mobile Gundam SEED), la conception des personnages par Yushiyuki Sadamoto (Neon Genesis Evangelion), le scénario par Ichiro Okouchi (Code Geass : Lelouch of the Rebellion), et les musiques par le compositeur Kohei Tanaka (One Piece). Le tout produit par Gaina.