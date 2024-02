Piczle Cross: Story of Season, un jeu de puzzles

Publié le Mercredi 28 février 2024 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Ambiance agricole

Piczle Cross: Story of Season est un jeu de puzzles qui se déroule dans l'univers de Story of Season. Il vient de sortir sur PC, via Steam et sur Nintendo Switch.Ce sont de simples puzzles, plus de 350 sont inclus dans le jeu, qui feront appel à votre logique et votre réfléxion. Au fil de vos réussites, vous verrez votre ferme grandir, changer, de nouveaux bâtiments apparaître, de nouveaux animaux arriver, de nouvelles cultures pousser... même si vous ne gèrerez rien de tout ça et que ce sera purement visuel.Un almanac sera également inclus, proposant plus de 100 pages pour découvrir les jeux Story of Seasons.Piczle Cross: Story of Season est développé par Score Studios et édité par Rainy Frog.