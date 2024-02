Builders of Greece est sorti

Publié le Mercredi 28 février 2024 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Un jeu d'hébéphiles ?

Si toi aussi, tu aimes te balader en sandales et en toge, avec si possible rien en dessous, et si tu aimes les jeunes hommes nubiles c'est un plus, alors tu as la Greek-attitude.Ça tombe bien, Blum Entertainment et Strategy Labs viennent de sortir Builders of Greece, un jeu dans lequel vous allez bâtir et administrer une cité grècque.Edité par CreativeForge Games et PlayWay, il est désormais disponible sur Steam , en accès anticipé, au prix de 16,79 € (-15% pour quelques jours).Dans Builders of Greece, vous devrez non seulement gérer les infrastructures, mais aussi prendre part au commerce avec les autres villes et autres nations, assurer les relations diplomatiques et, parce qu'il faut parfois se montrer intraitable, ne pas négliger votre armée.