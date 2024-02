Hotel Renovator sort le 12 mars sur consoles

Publié le Mercredi 28 février 2024 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

T'as vu, j'ai un beau rouleau

Sorti l'année dernière sur PC, le jeu Hotel Renovator est annoncé sur consoles PS5 et Xbox Series pour le 12 mars prochain. Il est développé par Two Horizons et édité par Focus Entertainment.Pour rappel, le jeu va vous permettre de construire et décorer votre hôtel, qu'il s'agisse de le monter de toutes pièces ou d'en rénover un déjà existant. Plus de 2000 meubles sont disponibles pour jouer les architectes d'intérieur.Une version classique sera disponible, mais aussi une version spéciale, la Five Star Edition, qui comprendra le jeu de base mais aussi 5 DLC déjà sortis et 2 à venir.En attendant, j'ai des travaux chez moi, si vous avez envie de me donner un coup de main...