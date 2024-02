Wrath: Aeon of Ruin est sorti en version finale

Publié le Mercredi 28 février 2024 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

FPS Old-school

Wrath: Aeon of Ruin est un FPS old-school développé par 3D Realms sur le moteur originel de Quake. Un moteur amélioré, bien entendu, mais qui garde son côté rétro.Sorti en 2020 en accès anticipé, le jeu débarque enfin en version finale. Il est désormais dispo en version 1.0 sur PC et sortira plus tard dans l'année sur PC4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.Pour rappel, le jeu vous entraîne dans l'exploration de cryptes, de ruines, de temples, de pyramides, dans l'Egypte ancienne.