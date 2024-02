- (TEST) Garden Life : A Cozy Simulator (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch)

Publié le Mercredi 28 février 2024 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Le pouvoir des fleurs

J'ai la main verte. Si, si. Et ce n'est pas seulement parce que j'ai tarté le Géant Vert (ho, ho, ho) pour lui chourave son maïs ou que j'ai maravé le bonhomme Cetelem pour lui faire perdre son petit sourire de fils de plante avec ses taux à 5,99% sur 84 mois qui au final vous reviennent à 22% d'intérêts.Non, j'ai la main verte, parce que je fais pousser plein de trucs. Basilic, cornichons, origan, aneth, ciboulette, tomates, haricots verts, haricots blancs, radis, carottes, betteraves, et puis plein de fleurs aussi.Bon, après, comme ça me saoule de m'en occuper, je laisse tout crever.Mais je vous ai dit que j'avais la main verte. Pas les deux mains vertes.