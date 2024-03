Ce soir, 19h, Nacon vous montre tout

Publié le Jeudi 29 février 2024 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Naked Show

Ce soir, à 19h, Nacon fait sa Nacon Connect. Une conférence qui se déroulera en ligne, exclusivement, sur la chaîne officielle Youtube de l'éditeur.Dans ce showcase, vous pourrez en apprendre plus - ou du moins en voir plus - sur les futures sorties. GreedFall II en tête, mais aussi un nouveau jeu basé sur l'univers de Terminator, ou encore Test Drive Unlimited Solar Crown pour ne citer qu'eux.L'équipe de Spiders continuera à débattre autour de GreedFall II dès 20h, sur leur chaîne Twitch Découvrez le trailer de l'événement :Et vous pourrez suivre le show en direct sur cette news, via cette vidéo :