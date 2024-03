Alone in the Dark publie une nouvelle vidéo

Publié le Jeudi 29 février 2024 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

C'est de la folie

Reboot de la saga Alone in the Dark, jeu culte s'il en est puisqu'il a inspiré d'innombrables autres titres (comme Resident Evil par exemple), le nouvel opus est signé THQ Nordic et mettra à l'honneur des stars du petit et du grand écran tels que Jodie Comer (Killing Eve) et David Harbour (Stranger Things), puisqu'ils endosseront les rôles principaux.Le jeu se déroulera dans les années 20, dans le sud des USA, et on retrouvera les personnages de Emily Hartwood et Edward Carnby qui exploreront une maison gothique. Et tout ne va pas se passer comme prévu, parce qu'il y a quelques créatures fort peu sympathiques qui hantent la bâtisse.Sortie prévue pour le 20 mars 2024 sur PC, PS5 et Xbox Series.Une nouvelle vidéo a été publiée. La voici.