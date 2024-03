As Dusk Falls se dévoile en vidéo pour sa sortie sur PlayStation

Publié le Jeudi 29 février 2024 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

La vie, en pire

Sorti à l'été 2022 sur PC et Xbox, As Dusk Falls est à mi-chemin entre le jeu vidéo et le film interactif. Développé par Interior Night, il vous invite à découvrir la vie de deux familles entrelacées dans le crime et la violence, chacun de vos choix influant le chemin sur lequel vous marcherez.Une famille au bord de la rupture, un père qui a perdu injustement son emploi, un déménagement à l’autre bout du pays… et une panne de voiture qui va transformer leur vie en cauchemar : Victimes collatérales d’un cambriolage, ils se retrouvent pris en otage dans un motel par les criminels, à peine sortis de l’adolescence. L’histoire se déroule en deux parties, agrémentées de nombreux flashbacks, et vous allez suivre les protagonistes, jouer les uns et les autres, découvrir le point de vue de chacun… et finalement tenter de limiter les dégâts.Vous pourrez aussi jouer en multijoueur, les décisions prises étant choisies selon la majorité...Nous avions testé le jeu lors de sa sortie . Il débarque désormais sur PlayStation, à savoir PS4 et PS5, le 7 mars prochain. Un carnet de développeur a été mis en ligne.