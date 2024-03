Reclaim the Sea s'offre une démo gratuite

Publié le Vendredi 1 mars 2024 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Pirate un jour, pirate toujours

Reclaim the Sea est un jeu d'aventure et de stratégie rogue-like développé par le studio français 1 Last Game Studio. Il sortira dans le courant de l'année, via Steam . Et ça tombe bien, parce que le jeu vient de sortir une démo gratuite, histoire de vous montrer ce qu'il a dans le ventre.Dans le jeu, vous allez diriger un bateau pirate. Equiper et améliorer le navire, donner des ordres à l'équipage comme charger les canons, réparer les dégâts...Vous pourrez aussi décider de quel genre de pirate vous êtes. Un gros pourri qui attaque les plus faibles ? Ou un Robin des mers qui vient en aide aux navires poursuivis par des bandits ?Le jeu est à découvrir en vidéo.