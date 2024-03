(TEST) Persona 3 Reload (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC)

Publié le Jeudi 29 février 2024 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Persona une idée de sous-titre ?

Tartate par-ci, tartare par-là, Vincent n'avait que ce mot-là à la bouche. Alors forcément, au bout d'un moment, ça énerve. Vous me connaissez, je suis quelqu'un de très calme et très patient. Mais à force de me porter sur les nerfs avec son Tartare, j'ai craqué.Résultat, j'ai passé mon temps à lui balancer de la viande crue et à tartiner sa voiture de fromage ail et fines herbes. Il aimait le Tartare ? Bien. J'allais lui en servir matin, midi et soir.Après, je ne suis vraiment, mais vraiment pas fan de la saga Persona. Alors comment je pouvais savoir que le Tartare, c'était une partie prépondérante du jeu ? Hein ?