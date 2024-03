- Welcome to ParadiZe est sorti !

Publié le Vendredi 1 mars 2024 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Zombi la mouche

Welcome to Paradize est désormais disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. L'occasion de s'offrir un petit Launch Trailer histoire de voir ce qu'il en retourne.On vous rappelle que dans le jeu, vous allez incarner un survivant à une épidémie de zombies qui débarque à Paradize, un hâvre de paix dans lequel un scientifique a réussi à inventer un casque capable de soumettre les zombies et les transformer en esclaves.Seul petit souci : quand vous arrivez à Paradize, vous vous rendez compte que le système n'était pas fiable et que les zombies ont décimé quasiment tout le monde. Vous allez devoir faire le ménage et relancer la production de zombies esclaves pour redonner à la ville ses lettres de noblesse...Le jeu est edité par Nacon et développé par Eko Software. Le test sort la semaine prochaine.