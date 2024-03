Electronic Arts saborde le prochain jeu Star Wars

Publié le Vendredi 1 mars 2024 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Le côté obscur de la farce

Electronic Arts était parti pour décliner la licence Star Wars en multiples opus... Outre sa saga Star Wars Jedi (Fallen Order et Survivor), le studio Respawn Entertainment (qui appartient d'ailleurs à Electronic Arts) travaillait sur un FPS basé, semble-t-il, sur l'univers du Mandalorien.On a appris que le jeu venait d'être annulé.En proie à une "réorganisation" importante, ce qui, en fait, signifie "on lourde plein de monde pour faire des économies et gaver nos actionnaires", à peu de choses près, EA se sépare de quelques 670 personnes...EA explique vouloir se recentrer sur ses propres licences (Apex Legends, Battlefield, Need For Speed, Dragon Age, Les Sims) et, surtout, mettre l'accent sur les jeux en monde ouvert et les jeux multijoueurs... avec 10 ans de retard, donc.Le troisième opus de la saga Star Wars Jedi est toujours en développement. Mais il pourrait (devrait ?) être le dernier de la franchise.A contrario, Respawn Entertainment bosse toujours sur des jeux tels que Iron Man et Black Panther.