- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de mars

Publié le Vendredi 1 mars 2024 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Petit mois

Scarf

Mystery Case Files: Moths to a Flame

Pearls of Atlantis: The Cove

Bus Simulator 21: Next Stop

Through the Darkest of Times

Bridge to Another World: Secrets of the Nutcracker

Comme chaque mois, Amazon Prime Gaming vous offre des jeux gratuits. A récupérer si vous êtes abonnés Amazon Prime, et uniquement si vous êtes abonnés, bien entendu.Il faut cliquer sur "récupérer le jeu" dans votre compte Amazon Prime Gaming, et vous les garderez tant que vous resterez abonné.Voici les jeux offerts pour le mois de mars :Et pour fêter la sortie prochaine de la série Amazon Original Fallout sur Prime Video à partir du 12 avril, Prime Gaming offre Fallout 2 à partir du 7 mars. Aussi, pour accompagner la sortie de la deuxième partie de la saison 2 d'Invincible le 14 mars prochain, le jeu Invincible Presents : Atom Eve sera gratuit du 14 au 21 mars.