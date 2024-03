- WWE 2K24 dévoile son mode Mon Ascension pour créer votre star du catch

Publié le Vendredi 1 mars 2024 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

♀ & ♂

2K Games sortira son nouvel opus de jeux de catch, WWE 2K24 le 5 mars prochain en version numérique et le 8 mars en boîte dans les boutiques. Il sera proposé en 3 éditions : Edition Deluxe, édition 40 ans de WrestleMania (numérique uniquement) et édition Standard. Il sortira sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.Une nouvelle vidéo mettant à l'honneur le mode Mon Ascension a été publiée. L'occasion de découvrir deux scenarii : Unleashed pour le catch fémini et Undisputed pour le catch masculin. Vous devrez y créer une star et gérer sa carrière jusqu'à devenir une icône incontournable.Notez que l'histoire côté mâle vous mettra face à The Rock qui, après avoir quitté le catch pour conquérir Hollywood, revient reprendre son titre...Le jeu promet tout une floppée de mégastars et catcheurs de légende, ainsi que de nouveaux modes et arènes. Vous pourrez aussi retrouver Hulk Hogan, « Stone Cold » Steve Austin, Rhea Ripley, The Ultimate Warrior, Charlotte Flair, John Cena, Triple H, The Undertaker...