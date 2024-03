- Dragon Ball FighterZ débarque sur PS5 et Xbox Series

Publié le Vendredi 1 mars 2024 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Tatanes en pyjama orange

Sorti en 2018 sur PS4 et Xbox One, le jeu de baston Dragon Ball FighterZ débarque enfin sur PS5 et Xbox Series. Il était temps.Pour rappel, le jeu se déroule durant la première période de Dragon Ball Super et vous en retrouverez certains personnages.Le mode histoire est composé de trois trames qui se rejoignent en fin de parcours. Une première avec les héros de la saga, une deuxième avec les ennemis et une dernière avec les cyborgs.Si vous voulez en savoir plus sur le jeu, relisez notre merveilleux test, paru à sa sortie Ces nouvelles versions PS5 et Xbox Series apportent des améliorations graphiques et ajoutent un rollback netcode pour le jeu en ligne. Les mises à jour depuis les versions PS4 et Xbox One sont gratuites.Allez, on vous colle le trailer... de la version PS4. Parfaitement.