- Greedfall II, MXGP, Test Drive, Terminator... redécouvrez les annonces de la Naccon Connect

Publié le Vendredi 1 mars 2024 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Plein de trucs sympas

Hier soir, Nacon tenait sa "Nacon Connect", histoire de dévoiler ses nouveaux et futurs jeux. Au menu, découvrez et redécouvrez des jeux tels que Endurance Motorsport Series, MXGP, Dragonkin : The Banished, GreedFall II, Terminator : Survivors, Welcome to Paradize, Garden Life : A Cozy Simulator, Taxi Life : A Driving Simulator, Crown Wars The Black Prince et d'autres encore.Vous pourrez aussi jeter un oeil aux accessoires signés Nacon, portée par Lachlan et sa team e-sport PWR.Tout est à revoir en vidéo, donc :