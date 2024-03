- Potty Knight Saga, un nouveau jeu d'action et plateformes

Publié le Lundi 4 mars 2024 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Chouette ambiance ?

Développé et édité par le studio indépendant Play Mephistowaltz, Potty Knight Saga est un nouveau jeu d'action et plateformes qui met l'accent sur son ambiance, entre personnage et graphismes mignon et atmosphère prenante et inquiétante.Le jeu vous narre les aventures du chevalier Potty.Il va traverser des niveaux, éviter des pièges et tenter d'aller au bout du chemin...Peu d'info sur le scénario et l'histoire, mais les développeurs mettent en garde : le jeu est simple à comprendre, simple à jouer, mais très difficile à maîtriser et encore plus à finir. Un vrai challenge, donc, à découvrir en accès anticipé dans les prochaines semaines, sur Steam