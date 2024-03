- Unknown 9 : Awakening, un nouveau jeu d'aventure narratif

Publié le Jeudi 7 mars 2024 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Monde parallèle

Nouveau jeu d'aventure-action narratif développé par le studio Reflector Entertainment et édité par Bandai Namco, Unknown 9 : Awakening sortira cet été sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC.Le jeu vous fera découvrir les mondes de Haroona, une Quaestor capable de voyager dans le Revers, dimension parallèle à la nôtre. Elle devra apprendre à maîtriser ses pouvoirs. La Leap Year Society, organisation secrète bien décidée à utiliser le Revers pour influencer le monde, va envoyer les Ascendants, sa branche combattante, sur les traces de Haroona.L'actrice Anya Chalotra, que l'on a pu apercevoir dans le rôle de Yennefer, dans la série de merde The Witcher, prêtera ses traits à Haroona.Une première vidéo de gameplay a été diffusée. La voici :