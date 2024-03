- Kunitsu-Gami: Path Of The Goddess, un nouveau jeu signé Capcom

Publié le Jeudi 7 mars 2024 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Un jeu Miko

Nouveau jeu d'action-stratégie prévu pour cet été sur PC, Xbox Series et PS5, Kunitsu-Gami: Path Of The Goddess est un jeu signé Capcom qui vous entraîne dans un monde fantastique d'inspiration japonaise.Jeu solo, il se déroule sur une montagne envahie par des monstres appelés les Ikoku. Les joueurs incarnent Soh, un héros qui doit sauver les villageois qui habitent cette montagne. Il sera aidé de la Miko Yoshiro et devra combattre la corruption qui infecte le mont Kafuku.Pour info, une Miko n'est pas une vendeuse de glaces, mais une jeune femme au service d'un sanctuaire shintoïste.