Ghost of Tsushima Director's Cut disponible le 16 mai sur PC

Publié le Jeudi 7 mars 2024 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Sony a annoncé la sortie de son (très) dispensable Ghost of Tsushima en version Director's Cut sur PC, le 16 mai prochain. Le jeu sera proposé sur Steam et sur l'Epic Games Store.Le jeu vous entraîne dans une histoire passablement racontée se déroulant durant l'invasion mongole du Japon féodal, en 1274, sur l'île de Tsushima.Cette version PC inclus donc tout le contenu Director's Cut, à savoir le jeu, l'extension Île d'Iki et le mode multijoueur en ligne.Au menu, compatibilité avec les écrans ultra-larges pour des résolutions 21:9 et 32:9 ainsi que le 48:9 pour les configurations à trois écrans, prise en charge des technologies NVIDIA DLSS 3, AMD FSR 3 et Intel XeSS et fonctionnalités de la DualSense.Le jeu est d'ores et déjà disponible en précommande, ce qui vous permettra d'avoir différents bonus cosmétiques.