Reveil : l'horreur est à l'heure

Publié le Mercredi 6 mars 2024 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Pas de fonction snooze

Reveil, à prononcer Re-veil et non pas réveil même si c'est moins drôle, est un jeu d'horreur psychologique en vue subjective développé par le studio allemand Pixelsplit et édité par Daedalic Entertainment. Il vient de sortir sur PC, PS5 et Xbox Series.Reveil vous entraîne dans un cirque abandonné, le Nelso Bros. Circus, à la recherche de votre passé, après vous être réveillé dans ce lieu étrange sans comprendre ce que vous faites là...Un jeu basé sur l'ambiance, à jouer avec un casque (dixit les développeurs), avec des énigmes et des puzzles à résoudre.Reste à voir si vous aurez suffisamment de santé mentale pour en venir à bout...