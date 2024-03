Xbox Game Pass : les nouveautés de mi-mars

Publié le Mercredi 6 mars 2024 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Warhammer 40,000: Boltgun (Cloud, Console et PC) - dès maintenant disponible

PAW Patrol World (Cloud, Console et PC) - le 7 mars

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated (Cloud, Console et PC) - le 12 mars

Control Ultimate Edition (Cloud, Console, et PC) - le 13 mars

No More Heroes 3 (Cloud, Console et PC) - le 14 mars

Lightyear Frontier (Game Preview) (Cloud, Xbox Series X|S, et PC) - le 19 mars

MLB The Show 24 (Cloud et Console) - le 19 mars

DLC Age of Empires II: Definitive Edition – Victors and Vanquished - le 14 mars

Stumble Guys Retro Hot Dog Pack – Disponible dès maintenant

Century: Age of Ashes – Forgotten Bay Pack – Disponible dès maintenant

Hardspace: Shipbreaker (Cloud, Console et PC)

Ni no Kuni: Wrath of the White Witch Remastered (Cloud, Console et PC)

Shredders (Cloud, Console et PC)

Le catalogue du Xbox Game Pass s'enrichit encore et toujours. Rappelons le fonctionnement, vous payez un abonnement et en échange vous avez accès à une bibliothèque de jeux sur PC, Xbox, et même Android pour certains.Pour mi-mars, voici les nouveaux titres qui débarquent :Les nouveaux titres :Mises à jour et contenus téléchargeablesLes Avantages du Xbox Game Pass UltimateIls nous quittent le 29 février