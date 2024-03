Preserve, un nature builder en démo sur Steam

Publié le Mercredi 6 mars 2024 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Un jeu écolo

Développé par Bitmap Galaxy et édité par Grindstone, Preserve est un city builder sans city. Un nature builder, plutôt, puisque vous allez devoir tenter de faire se développer un écosystème.Vous devrez placer des plantes et des animaux pour qu'ils vivent en parfaite symbiose et qu'ils prospèrent ensemble.Plusieurs biomes seront proposés, comme les forêts alpines ou la savane, en passant par les récifs tropicaux.Une démo est d'ores et déjà disponible gratuitement sur Steam . Le jeu, lui, est attendu pour cet été.