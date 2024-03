Le MMO Dune: Awakening se dévoile !

Publié le Mardi 5 mars 2024 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Un ver ça va, deux vers, bonjour les dégâts

Funcom a profité de la sortie de Dune 2 au cinéma pour dévoiler une nouvelle vidéo de son Dune Awakening. Pour rappel, il s'agit d'un MMO de survie à sortir sur PC, PS5 et Xbox Series. On l'attendait en 2023... il sortira peut-être en 2024...Le jeu est s'inspire non seulement du livre de Franck Herbert, mais aussi des films de Denis Villeneuve.Vous devrez parcourir les sables d'Arrakis, construire des abris pour survivre aux tempêtes, chercher de l'eau et bien entendu, trouver de l'épice. De petits combats aux grandes batailles, le jeu promet aussi une gestion des maisons principales. Et il y aura des vers. Forcément.Deux vidéos ont été publiées. La première, Creating Worlds, est la première d'une série dévoilant les secrets du jeu et de sa fabrication. Elle est accompagnée d'un trailer.