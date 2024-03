Pierre Niney est Le Comte de Monte-Cristo

Publié le Mardi 5 mars 2024 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Un futur grand film ?

Il sort au cinéma non pas un mercredi, mais le vendredi 28 juin, allez savoir pourquoi. L'un des plus célèbres romans d'Alexandre Dumas, Le Compte de Monte-Cristo, débarque sur les écrans avec, dans le rôle principal, Pierre Niney.Ajoutez au casting Bastien Bouillon, Anaïs Demoustier, Anamaria Vartolomei et Laurent Lafitte, le tout réalisé par Matthieu Delaporte et Alexandre De La Patellière.Pour les incultes, il s'agit d'une histoire de vengeance. Le jeune Edmond Dantès, jalousé par ses pairs, est arrêté le jour de son mariage pour un crime dont il est innocent. 14 ans de détention au château d'if nourrissent son désir de vengreance. Quand il s'évade et devient riche, tous les éléments se mettent en place pour retrouver ceux qui l'ont trahi.