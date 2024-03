(TEST) Wo Long: Fallen Dynasty Complete Edition (PS5)

Publié le Lundi 4 mars 2024 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Il s'est éclaté sur le jeu, autant qu'il s'est fait éclater

Parfois, on a des erreurs de casting. Et on file le test d'un jeu exigeant, difficile, contraignant, à un petit joueur de cartes Magic fan des jeux de super-héros.L'occasion de se rendre compte une bonne fois pour toutes que ces jeux Marvel et DC sont vraiment destinés à un large public, pas forcément doué manette en mains.Mais Théo a absolument voulu tester l'édition Complete de Wo Long Fallen Dynasty. Résultat, il y a fallu près d'un mois pour réussir à tester le jeu. Quand on passe une semaine à battre le premier boss, ce n'est pas étonnant. Et encore, il a fait appel à un ami...A vous de voir s'il mérite le vote du public.