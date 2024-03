Publié le Lundi 4 mars 2024 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Le pouvoir des fleurs

Développé par Joe Sullivan, un type tout seul dans sa cave, et édité par Brookwood Games, FloraMancer: A Journey to Protect the Forest sort demain, sur Steam . Si vous voulez tester le jeu avant, une démo est disponible.Dans ce monde magique en pixel-art, vous allez incarner l'esprit de la forêt qui lutte contre la déforestation. Vous devez combattre des machines dans ce shoot particulier où vous devrez aussi cultiver vos plantes qui seront autant de sorts à votre disposition.Si vous venez à mourir, vous aurez le choix entre trois portes pour revenir à la vie. Certaines vous imposeront alors des malus...