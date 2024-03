- Nel rebelle, la nouvelle série ado sur Disney Plus

Publié le Lundi 4 mars 2024 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Rebelle, mais pas rousse

Nouvelle série britannique créée par Sally Wainwright (Happy Valley, Gentleman Jackà, Nel Rebelle (Renegade Nell en v.o.) sortira le 29 mars sur Disney Plus.Elle comportera 8 épisodes. A la réalisation, Ben Taylor (Sex Education). Devant la caméra, Louisa Harland (Derry Girls) dans le rôle principal de Nell Jackson, Frank Dillane, Alice Kremelberg, Ényì Okoronkwo, Bo Bragason, Florence Keen, Nick Mohammed, Joely Richardson, Adrian Lester, Pip Torrens et Craig Parkinson.La série nous envoie au XVIIIsiècle et raconte l'histoire de Nell Jackson, une jeune femme qui va devenir le bandit le plus recherché d'Angleterre. Injustement accusée de meurtre, elle va se découvrir des pouvoirs magiques et être accompagnée, dans son aventure, par un esprit du nom de Billy Blind...Une petite bande-annonce ?