Dark Sky, un RPG SF au tour par tour

Publié le Mardi 5 mars 2024 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Attiré par les mineurs ?

Développé par le nouveau studio Ganymede Games, composé d'anciens de chez Riot et Wargaming, et édité par Midwest Games, le jeu Dark Sky est présenté comme un RPG Science-Fiction au tour par tour. Il sortira sur PC, cet été.Le jeu vous entraîne sur Wolf Prime, une planète éloignée où des générations de mineurs ont foré le sol. Mais depuis quelques temps, une force maléfique décime la population. A la tête d'un groupe de héros, vous allez tenter de combattre le mal et sauver la planète.Le jeu se joue à base de cartes à collectionner au fil de votre aventure. Vous pourrez alors monter un deck qui soutiendra les capacités uniques de chaque héros.