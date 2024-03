Bulwark: Falconeer Chronicles sort le 26 mars

Publié le Mardi 5 mars 2024 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Les précommandes sont ouvertes

Bulwark: Falconeer Chronicles sortira sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series le 26 mars prochain. Il est édité par Wired Productions et développé par Tomas Sala.Le jeu est désormais disponible en précommande sur toutes les plateformes.On vous rappelle que Bulwark: Falconeer Chronicles est un city builder qui prend place dans l'univers fantastique de The Falconeer, jeu sorti fin 2020 et dans lequel vous combattiez à dos d'oiseaux de guerre géants dans un monde dévasté.Vous pourrez, ici, construire des forteresses géantes capables justement d'accueillir ces oiseaux mais aussi des dirigeables. Une grande liberté créatrice sera laissée aux joueurs.Une nouvelle vidéo a été mise en ligne pour l'occasion.