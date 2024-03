Chrysolite, un petit Metroidvania en pixel art

Publié le Mardi 5 mars 2024 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Plein le cube

Edité par Firenut Games et développé par un seul homme, José Manuel Conesa Hernandez, Chrysolite est un metroidvania en pixel-art 2D annoncé pour cet été, sur PC, Xbow Series, PS5 et Nintendo Switch.Vous êtes un jeune voleur et décidez d'explorer un vieux royaume en ruines, autrefois riche et puissant. Un étrange chevalier vous a bien déconseillé d'aller plus loin, mais vous êtes en quête de gloire et de fortune...Au fil de vos explorations, vous allez découvrir petit à petit l'histoire de ce royaume et les raisons de sa chute.Chrysolite se veut accessible, facile à jouer, mais proposera aussi un challenge croissant au fil de votre progression.