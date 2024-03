Hairdresser Simulator sort demain !

Publié le Mardi 5 mars 2024 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Selec' tifs

Hairdresser simulator est un jeu qui va vous plonger dans la peau d'un coiffeur... Mais vous n'allez pas seulement prendre soin de vos clients et satisfaire leurs demandes, même les plus bizarres. Vous allez aussi gérer votre salon, l'équiper, l'améliorer...Le jeu sort demain sur Steam . Il sera vendu moins de 20 €.9 salons sont proposés. Ils seront totalement personnalisables. Votre personnage sera également personnalisable et vous pourrez même importer une photo pour créer votre avatar.10 actions de coiffures sont à maîtriser et améliorer au fil de votre progression dans le métier : laver, shampouiner, sécher, brosser, couper, colorer... et j'en passe. 11 outils sont à votre disposition : ciseaux, rasoir, brosse, lisseur, boucleur, sèche-cheveux, taille-haies, faux, lance-roquettes et... non, je m'égare.Allez, on vous laisse découvrir ça en vidéo.