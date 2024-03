The Legend of Heroes: Trails through Daybreak annoncé pour juillet

Publié le Mercredi 6 mars 2024 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Allez, tout en Van

Nouveau venu dans la (longue) série des jeux Legend of Heroes, The Legend of Heroes: Trails through Daybreak sortira le 5 juillet prochain sur PC, PS4, PS5 et Nintendo Switch.Le jeu ne sera disponible qu'en anglais (voix et sous-titres) et japonais (voix). Il est développé par Nihon Falcom et édité par NIS America.Le jeu vous entraîne dans la République de Calvard, et vous suivrez les aventures du spriggan Van Arkride. Il va s'opposer à une mystérieuse organisation baptisée Almata,bien décidée à semer le trouble et le chaos.Bref, du JRPG dans la lignée de la saga.