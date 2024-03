WWE 2K24 est sorti

Publié le Mercredi 6 mars 2024 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Tous en slip ! (surtout les filles)

The Rock, Hulk Hogan, « Stone Cold » Steve Austin, Rhea Ripley, The Ultimate Warrior, Charlotte Flair, John Cena, Triple H, The Undertaker, André le Géant, « The American Nightmare » Cody Rhodes, Bianca Belair, Rhea Ripley et Roman Reigns... ils sont tous là dans WWE 2K24, le nouveau jeu de catch signé 2K Games. Vous aurez même droit à un cameo de... Muhammad Ali.WWE 2K24 est désormais disponible en ligne sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series. La version boîte sort le 8 mars.Il est proposé en 3 éditions : Edition Deluxe, édition 40 ans de WrestleMania (numérique uniquement) et édition Standard.Si vous aimez vous balader en slip devant les gens, c'est LE jeu qu'il vous faut.