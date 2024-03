Voin, un hack'n slash Dark Fantasy débarque en Playtest

Publié le Mercredi 6 mars 2024 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Un nom de jeu qui ressemble à un cri de bébé

Se déroulant dans un univers Dark Fantasy, Voin est un mélange de RPG et de hack'n slash en vue subjective. Dans le jeu, vous êtes Voin, un chevalier élémentaire dont la mission est de nettoyer le monde des monstruosités qui sont nées d'une peste maléfique qui se répand sur le monde et dévaste toute vie.Vous allez devoir gagner en puissance et en efficacité au fil de votre progression pour détruire les hordes de monstres qui se dresseront sur votre chemin et, au final, vous devrez trouver ce qui se cache derrière cette épidémie.Développé par Nikita Sozidar et édité par TinyBuild, le jeu sortira à la fin de cette année. Auparavant, vous pouvez playtester le jeu, en vous inscrivant via Steam