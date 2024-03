The Outlast Trials est disponible

Publié le Mercredi 6 mars 2024 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Un putain de bon jeu qui fait peur ?

Disponible en accès anticipé depuis quelques mois, The Outlast Trials est désormais disponible en version finale sur PC, PS5 et Xbox Series.Se déroulant ans le même univers que les précédents jeux Outlast, il vous emmène durant la guerre froide, et vous plonge dans la peau d'un sujet de tests au sein du laboratoire de la Murkoff Corporation. Vous allez devoir réussir une série de tests physiques et mentaux. Votre but est de survivre face aux tortures que vous allez subir.Jouable en solo ou jusqu'à 4, le jeu devrait vous faire passer de sales moments d'angoisse et de peur. Comme on les aime. Comme notre testeur les a aimé