Forgotten but Unbroken, du XCOM avec des nazis

Publié le Mercredi 6 mars 2024 à 10:50:00 par Cedric Gasperini

Les pires méchants de l'Histoire (après les fans de Jul)

Forgotten but Unbroken est un jeu de stratégie tactique au tour par tour qui s'inspire des classiques du genre, à la XCOM. Sauf qu'ici, point de petits hommes verts belliqueux, mais des petits hommes marrons très méchants : vous allez être plongés en pleine Seconde Guerre Mondiale et allez devoir combattre des nazis.Développé et édité par le studio Centurion Developments, le jeu sort cette année sur PC, via Steam Dans le jeu, vous devrez diriger une escouade de résistants. Chacun a son propre rôle : sapeur, commando, médecin, soldat, sniper, armes lourdes... Et vous devrez gérer votre base d'opérations, récupérer des infos, récupérer des ressources, recruter de nouveaux résistants...Une nouvelle vidéo a été diffusée.