Midnight Ghost Hunt annoncé pour le 21 mars

Publié le Mercredi 6 mars 2024 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Who you gonna call?

Disponible depuis deux ans en accès anticipé, le jeu Midnight Ghost Hunt sort en version finale le 21 mars prochain. Notez qu'il a reçu de bonnes critiques durant cette période. Il sort sur PC uniquement.Il est développé par Vaulted Sky Games et est édité par Coffee Stain Publishing.Midnight Ghost Hunt, c'est un jeu à la Ghostbusters, en 4v4. Une équipe joue les fantômes et vous pourrez prendre possession d'objets ou utiliser vos pouvoirs télékinétiques pour se défendre. Une autre équipe joue les chasseurs et doit éliminer les chasseurs... avant minuit. Parce qu'à minuit, les rôles s'inversent et les fantômes attaquent les chasseurs qui doivent alors tenter de survivre jusqu'au petit matin...Ça me rappelle juste qu'il faut que j'essaie, au prochain repas familial, de tirer rapidement une nappe pour voir si j'arrive à ne pas faire bouger la vaisselle qui était dessus.